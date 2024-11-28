قائد القوة البحرية للحرس الثوري: تطور قدرات ايران أدهش العالم

العالم - ايران

وبيّن العميد "علي رضا تنكسيري" في تصريح اليوم الخميس، أن مجاهدي ايران في البر والبحر وجهوا صفعة لقوة اميركا الهشة، وهذا يعكس اليد العليا والقوة الكبيرة التي يتمتع بها هؤلاء الشجعان المبنية على التواصل والاعتماد على الله عزوجل، حيث تمكنوا من توجيه ضربة للاستكبار العالمي بقيادة اميركا والصهيونية الدموية وحلفائهما.

وأشار الى أن الخليج الفارسي ولاتصاله بالمحيط الهندي كان وحتى قبل اكتشاف النفط يعد منطقة إستراتيجية ولذلك الغرب زحف اليه مثل باقي المناطق الحساسة في العالم بهدف إستعمار غير الأوروبيين.وأضاف تاريخ الخليج الفارسي يشير الى أن استراتيجية اميركا ما بعد الحرب العالمية الثانية قد تغيرت بشكل جذري، بحيث عمدت الى السيطرة على المناطق النفطية والتواجد العسكري فيها.

وأستطرد أن القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية بالاعتماد على الله وتنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة قائد الثورة الاسلامية، وعبر استخدام المعدات الحديثة وذات الكفاءة والافادة من المواقع الهامة والاستراتيجية للجزر العديدة في البحر، وفرت حصنًا مستحكماً لحفظ وصيانة الحدود المائية والبرية لايران ونقلت بشجاعة جغرافيا المهام الى المياه البعيدة.ونوه العميد تنكسيري الى 9 عناصر من قدرات القوة البحرية للحرس الثوري منها المسيّرات والغواصات والصواريخ ، الجو- بحر والقوات الخاصة والحرب الالكترونية والبحر- جو وقوات التعبئة.