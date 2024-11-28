قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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مراسلة العالم: الجيش السوري يشرع في اقتحام بلدة سان في إدلب
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مراسلة العالم: الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة جوباس بريف ادلب
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ارتقاء 16 شهيدا بقصف للاحتلال على مناطق وسط القطاع منذ صباح اليوم
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حماس: ندعو للخروج في الايام الثلاثة القادمة للتضامن لوقف العدوان على غزة
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مصادر فلسطينية: غارة للاحتلال على بئر النجعة في جباليا شمالي قطاع غزة
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الاحتلال يطلق النار بكثافة تجاه خيام النازحين بمواصي رفح جنوبي قطاع غزة
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الاعلام العبري: القواعد الحدودية الاسرائيلية تضررت كثيرا بسبب صواريخ بركان
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مراسلة العالم: مقتل 40 ارهابيا بكمين محكم قرب سراقب بريف ادلب السوري
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عراقجي:اذا استمرت التهديدات قد يتغير الجدل النووي في إيران نحو حيازة اسلحة
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عراقجي: لست متفائلا بالمشاورات الايرانية الاوروبية في جنيف