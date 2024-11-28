قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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السيد الحوثي: يشهد لوجود قدرات حزب الله الأحد اللاهب الذي أمطر يافا
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السيد الحوثي: العدو فشل فيما كان يتمناه بتغيير الوضع السياسي في لبنان
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السيد الحوثي: ما تحقق في لبنان هو نعمة من الله في فشل العدو الاسرائيلي
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السيد الحوثي:الاعداء يعتبرون جبهة حزب الله ذات اهمية كبيرة جدا على الامة
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السيد الحوثي:العدو اراد ان يفرض تغييرا سياسيا على لبنان والمنطقة بالكامل
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السيد الحوثي:العدو الاسرائيلي كان يطمح لان لا يبقى للمقاومة وجود في لبنان
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السيد الحوثي: أهداف العدو الاسرائيلي في لبنان كانت تدمير حزب الله
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السيد الحوثي: الصبر من اهم اسباب النصر عندما يكون باطار الموقف والعمل
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السيد الحوثي: الاميركي شريك في خيبة الامل كما كان شريكا بالعدوان والاجرام
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السيد الحوثي: الاستهداف الذي تعرض له لبنان وحزب الله كان مدعوما اميركيا