قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
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السيد الحوثي:لابد ان يكون لمحور المقاومة عمل جاد لنصرة الشعب الفلسطيني
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السيد الحوثي: ما بعد الانتصار في لبنان تتعاظم المسؤولية على امتنا لنصرة غزة
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السيد الحوثي: الجولة هذه لا تعني نهاية الصراع ولا نهاية الخطر الاسرائيلي
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السيد الحوثي: الاعداء يرون في نموذج حزب الله عائقا أمام مشروعهم بالسيطرة
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السيد الحوثي: الانتصار في لبنان انتصار للأمة كلها ويدفع عن الأمة المخاطر
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السيد الحوثي: واقع الأنظمة يشهد أنها جاهزة للهزيمة ابتداءا
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السيد الحوثي: الانتصار في لبنان يدل على انه بالامكان ان يفشل العدو ويهزم
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السيد الحوثي:ما يلقى من قنابل على الفلسطينيين واللبنانيين ربما كله اميركي
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السيد الحوثي:نتنياهو تحدث عن مستوى الخسائر رغم الدعم الاميركي والغربي
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السيد الحوثي: تبرير المجرم نتنياهو للاتفاق شاهد على حجم النكاية بالعدو