البرلمان اللبناني يحدد موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية

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جاء ذلك في كلمة له الخميس "في مستهل الجلسة التشريعية التي افتتحت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء"، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وقال بري: "كنت آليتُ على نفسي أنه فور وقف إطلاق النار سأحدد موعدا لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، فأنا أعلن منذ الآن تحديد جلسة في 9 كانون الثاني".

وذكرت الوكالة أن جلسة اليوم "افتتحت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء" الذين سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي تصاعد منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.



وأضاف بري أن الجلسة المزمع عقدها "ستكون مثمرة، وأعطينا مهلة شهر للتوافق فيما بيننا (على اسم مرشح يُنتخب للمنصب)، وسأدعو سفراء الدول لحضورها".



ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، فشل البرلمان في عدة جلسات عقدها في انتخاب رئيس جديد؛ جراء خلافات بين الفرقاء السياسيين في البلد.



وفي 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري وعد الأمين العام لحزب الله " الشيخ نعيم قاسم"، في كلمة متلفزة، بتقديم "مساهمة فعّالة لانتخاب رئيس للجمهورية عبر مجلس النواب تحت سقف اتفاق الطائف، بالتعاون مع القوى السياسية.