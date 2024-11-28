صحيفة عبرية: لا يمكن إفراغ لبنان من حزب الله ولا حماس من غزة

العالم-الاحتلال

وتابعت أنّ "وقف إطلاق النار مع لبنان هو الشرّ الضروري، الأفضل الذي يُطاق قياساً للبدائل”"

وفي حديثها عن مستوطنات الشمال، قالت إن "السكان" هناك دفعوا ثمناً باهظاً، مضيفة أنّ الاتفاق الموقّع مع لبنان ليس مثالياً، مقرّة في الوقت عينه أنّه لا يوجد اتفاق مثالي في ظل هذه الظروف.

وأقرّت الصحيفة الصهيونية بأنه لا يمكن إفراغ لبنان من حزب الله، ولا يمكن إخراج حماس من غزة.

وتابعت أنّ المطلوب الآن هو قول الحقيقة أنه ليس هناك ولن يكون هناك انتصار مطلق والبدء في إعادة تأهيل المنازل بسرعة حتى يتمكّن من يريد العودة أن يعود. مع الأخذ بالاعتبار أنه ليس الجميع سيعودون، وبالتأكيد ليس في الشهرين الأولين أو حتى في السنة الأولى.

ولفتت إلى أنّ المطلوب الآن هو الشروع في صفقة تبادل للأسرى مع غزة، وتابعت أنّه من دون هذه الصفقة فإنه سيكون من المستحيل العودة إلى الحياة الطبيعية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي حيّز التنفيذ، الأربعاء، في تمام الساعة الـ4 فجراً بتوقيت بيروت.