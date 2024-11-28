حماس تدعو لتصعيد المقاومة والعمل النضالي ضد الاحتلال الصهيوني

العالم _ فلسطين

وقالت حماس في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إنّ الاحتلال لا يزال يواصل العدوان الهمجي وحرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة منذ 419 يومًا، دمَّر خلالها كل مقومات الحياة الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني، في حرب وحشية لا مثيل لها في التاريخ، ستكون شاهدًا على إجرام الاحتلال وإرهابه.

وأكدت أنّ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29/11 من كل عام يومًا عالميًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني يذكّرها بمسؤوليتها التاريخية، ويحثها على العمل الجاد والفاعل لوقف العدوان الصهيوني، والضغط على الاحتلال وداعميه لإنهاء الإبادة المستمرة ضد شعبنا.

ودعت حماس إلى اعتبار يومي الجمعة والسبت (29-30 نوفمبر) والأحد (1 ديسمبر) أيامًا تضامنية عالمية، تتحرك خلالها القوى والأحزاب والنقابات في الدول العربية والإسلامية والعالم الحر، عبر مسيرات وفعاليات في المدن والعواصم العالمية، من أجل وقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة في قطاع غزة.