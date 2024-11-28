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مصادر مطلعة: ليست هناك اتصالات حاليا بين مصر وإسرائيل بشأن غزة

مصادر مطلعة: ليست هناك اتصالات حاليا بين مصر وإسرائيل بشأن غزة
الخميس ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

نفت مصادر عربية الخميس، توجه وفد أمني مصري إلى الاراضي المحتلة أو وصول وفد من الأخيرة إلى القاهرة.

العالم-مصر

وقال المصادر لـ"سكاي نيوز" أنه "ليست هناك اتصالات حاليا بين مصر وإسرائيل تتعلق بالتهدئة في قطاع غزة".

وكانت تقارير صحفية أفادت في وقت سابق من الخميس، أن وفدا أمنيا مصريا سيتوجه إلى إسرائيل في محاولة لإحياء مساعي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أكد أن بلاده ستعمل مع مصر وقطر وتركيا خلال الأيام المقبلة، لإنهاء الحرب المستمرة في غزة منذ أكثر من 13 شهرا.

وتتمسك حركة حماس بوقف تام للحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، بينما يصر الاحتلال على هدنة مؤقتة لتحرير الرهائن والعودة بعدها إلى العمل العسكري.

وعاد الحديث عن الجهود المتعثرة لإبرام صفقة في غزة، بعد أن دخل وقف إطلاق النار بين كيان الاحتلال وحزب الله حيز التنفيذ، صباح الأربعاء.

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