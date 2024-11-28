إسلامي: بدأنا ضخ الغاز في عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي المتطورة

العالم – إيران

وقال إسلامي في تصريح صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء: لقد بدأنا عملية ضخ الغاز في عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، في إطار تطوير البرنامج النووي ووضعها موضع التنفيذ.. لقد أظهرت جمهورية إيران الإسلامية دائما استعدادها للتعامل، لكنها لا تتراجع أبدا امام القوة والضغط والسلوك غير الحقوقي وغير القانوني للطرف الآخر.

وأضاف: البرنامج النووي الإيراني له أهداف سلمية وشفافة تماما، وإذا أرادوا تجاهل الأهداف الواردة في وثيقة خطة العمل الشاملة المشتركة والمهام الملقاة على عاتقهم والضغط على البلاد بشكل أحادي من خلال اختلاق الأعذار وبث الاتهامات، فسيتلقون نتائج عكسية.

وأوضح إسلامي: أهدافنا واضحة، أهدافنا الكمية والنوعية واضحة تماما، ونحن نسير في هذا الاتجاه، وقد استفدنا بشكل متزايد من النتائج المتوقعة، وستظهر آثارها في حياة المواطنين.

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن كافة أنشطة البرنامج النووي الإيراني تخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لاتفاق الضمانات والاعتبارات الواردة في وثيقة معاهدة حظر الانتشار النووي، وقال: بعض الاتهامات تعود إلى 20 عاماً، وقد رافقها دور المناهضين للثورة والمنافقين (زمرة خلق الارهابية) واجهزة الاستخبارات الاجنبية من أجل ان تكون لهم ذريعة للضغط على إيران.

وأضاف: لم يكن لدينا أي نشاط خارج الإطار، ولم يكن لدينا أي موقع غير معلن، لكن الطرف الآخر يكرر ويتابع هذه الذرائع منذ أكثر من 20 عاما، وجميع الحكومات (الإيرانية) السابقة أجرت مفاوضات معهم، وكانت حصيلتها الوصول إلى وثيقة الاتفاق النووي الذي تم في اطاره إغلاق هذه الحالات بصيغة PMD وقد اجروا عمليات تفتيش وتبين ان لا وجود خارجيا لها (المواقع المزعومة).

وأضاف إسلامي: إن أجهزة الاستخبارات الأميركية المكونة من 16 جهازا أكدت مراراً وتكراراً أن إيران ليس لديها برنامج عسكري، وهذه حقائق التاريخ وهناك وثائق لها. إنهم لا يحترمون حتى توقيعاتهم ووعودهم، وطريقهم هو طريق القوة والضغط، لكن إيران وشعبها لا يتراجعان أبداً في مواجهة القوة والضغط.

وفي ختام تصريحه قال نائب رئيس الجمهورية: مستوى التخصيب حسب البرنامج هو 60% كحد أقصى، ولدينا نسب تخصيب مختلفة حسب اختلاف أهداف البرنامج، والمهم أن نتمكن من زيادة الإنتاجية ولدينا في جدول أعمالنا أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا لها "وحدة عملية فصل" (SWU) أعلى يمكن أن تكون أكثر إنتاجية واقتصادية.