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لافروف.. ممثلي الناتو لم يصطدموا بخصم قوي

لافروف.. ممثلي الناتو لم يصطدموا بخصم قوي
الخميس ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حديث تلفزيوني، إن التصريحات التي يدلي بها ممثلو دول الناتو حول احتمال توجيه ضربات وقائية إلى روسيا عديمة المسؤولية وتدل على أنهم لم يصطدموا فعلا بخصم قوي.

العالم _ أوروبا

وأضاف لافروف: "هم لم يشموا بعد رائحة البارود كما يجب، ولكنهم يريدون كسب ود أسيادهم".

وتابع لافروف القول: "لقد أدلى أحدهم برتبة أدميرال بهذه التصريحات غير المسؤولة على الإطلاق. هناك الكثير من الأشخاص الذين لم يشموا رائحة البارود، لكنهم ارتدوا الرتب العالية على الكتف. يريدون كسب ود أسيادهم. يشعرون بالوضع السائد".

في وقت سابق، قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي الأدميرال روب باور، إن الناتو يناقش شن "ضربات استباقية عالية الدقة" للأراضي الروسية في حالة نشوب صراع مع روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الحديث يدور في الغرب في الآونة الأخيرة بشكل متزايد حول احتمال اندلاع صراع مسلح مباشر بين الحلف وروسيا.

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