قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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مراسل العالم: الجيش السوري يستهدف خطوط امداد الارهابيين بمحيط إدلب
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الصحة اللبنانية: 3961 شهيدا و16520 مصابا منذ بدء العدوان على البلاد
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وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الشهداء بالقطاع الى 44330 شهيدا
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مراسلة العالم: عدوان اميركي يستهدف بغارتين باجل بمحافظة الحديدة اليمنية
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الاحتلال ينسف مباني سكنية بمنطقة الشيماء في بيت لاهيا شمال قطاع غزة
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بوحبيب يعرب لعراقجي عن تقديره لتضامن ايران ودعمها الدائم للبنان
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بوحبيب يقدم لعراقجي تقريرا حول آخر الاوضاع في لبنان بعد تثبيت الاتفاق
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عراقجي لبوحبيب: الاتفاق جاء نتيجة لصمود الشعب اللبناني وجهاد المقاومة
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عراقجي يعرب لبوحبيب عن ترحيبه باتفاق وقف النار الذي تم التوصل اليه
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وزير الخارجية الايراني يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني تناول اوضاع لبنان