بوتين.. سيكون دائمًا هناك رد من روسيا

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وقال بوتين في جلسة لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "في الوقت الحالي، تقوم وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للجيش الروسي باختيار أهداف لضربها على أراضي أوكرانيا، وقد تكون هذه منشآت عسكرية، أو مؤسسات صناعة الدفاع، أو مراكز صنع القرار في كييف".

وأضاف بوتين: "علاوة على ذلك، حاول نظام كييف مرارا وتكرارا ضرب أهداف ذات أهمية وطنية في روسيا في سان بطرسبورغ، وموسكو".

وأكد بوتين، في معرض حديثه عن الهجمات على الأراضي الروسية بصواريخ "أتاكمز"، أنه سيكون دائمًا هناك ردا من روسيا.