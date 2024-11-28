الخميس ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بوتين.. سيكون دائمًا هناك رد من روسيا

بوتين.. سيكون دائمًا هناك رد من روسيا
الخميس ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى أن وزارة الدفاع الروسية، وهيئة الأركان العامة للجيش الروسي، تعملان على اختيار أهداف لضربها على الأراضي الأوكرانية مؤكدا أنه سيكون دائمًا هناك رد من روسيا.

العالم _ أوروبا

وقال بوتين في جلسة لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "في الوقت الحالي، تقوم وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للجيش الروسي باختيار أهداف لضربها على أراضي أوكرانيا، وقد تكون هذه منشآت عسكرية، أو مؤسسات صناعة الدفاع، أو مراكز صنع القرار في كييف".

وأضاف بوتين: "علاوة على ذلك، حاول نظام كييف مرارا وتكرارا ضرب أهداف ذات أهمية وطنية في روسيا في سان بطرسبورغ، وموسكو".

وأكد بوتين، في معرض حديثه عن الهجمات على الأراضي الروسية بصواريخ "أتاكمز"، أنه سيكون دائمًا هناك ردا من روسيا.

روابط ذات صلة

بوتين: أطلقنا صاروخا باليستيا فرط صوتي على أوكرانيا

بوتين يرسم"الخط الأحمر"لأميركا ويوقّع مرسوم اللجوء للسلاح النووي

بوتين يقر العقيدة النووية المحدثة.. ما أبرز التعديلات؟

بوتين: النظام العالمي القديم انتهى وهناك صراع من أجل نظام جديد الآن