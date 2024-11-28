بقائي: نرفض المزاعم الواردة في بيان وزراء خارجية مجموعة السبع

العالم – إيران

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشكل كامل، الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتي وردت في جزء من بيان وزراء خارجية مجموعة السبع في روما ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلا: إن السياسات غير المشروعة وغير العادلة والاحادية والتمييزية والمتغطرسة لمجموعة الدول السبع وبعض أعضائها على الخصوص، ألحقت أضرارا بالسلام والأمن الدوليين لا يمكن ترميمها، والنموذج الواضح لهذه السياسة غير المسؤولة هو الدعم الشامل لبعض اعضاء هذه المجموعة للإبادة والحرب التي تشعلها "إسرائيل" المحتلة في غزة ولبنان.

وندد بقائي أيضا بالازدواجية والاحادية التي يمارسها كبار أعضاء مجموعة السبع دون اكتراث بمبدأ سيادة القانون في العلاقات الدولية، قائلا إن مجموعة الدول السبع ليست فقط لا تمثل المجتمع الدولي بل أن زيفها تجاه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في العالم وخاصة في فلسطين المحتلة ولبنان لا يمنحها مكانة أخلاقية لوعظ الآخرين.

ورفض بقائي بشدة المزاعم الواهية والتكرارية الواردة في البيان عن تزويد إيران روسيا بالاسلحة وتوتير المنطقة ومسألة حقوق الإنسان في إيران مؤكدا أن حق إيران في الرد على العدوان الصهيوني يندرج في إطار الدفاع عن النفس وهو مبدأ مثبّت في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

كما ندد أيضا بقيام دول مجموعة السبع بالتغاضي الكامل عن جرائم الكيان الصهيوني وتبديل مكان الضحية والجلاد، وكيل التهم لحركات المقاومة المشروعة ضد الاحتلال والفصل العنصري والاستعمار.

وفي الختام شدد بقائي أن إيران هي مطلعة على مسؤولياتها إزاء الأمن والاستقرار في المنطقة ولا تدخر أي جهد في هذا الصدد.