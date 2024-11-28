جنود احتياط في جيش الاحتلال: محبطون من الاتفاق مع حزب الله

العالم-الاحتلال

وفي السياق، أكد الجنود أنه "لا وجود للنصر الكامل الذي تحدث عنه نتنياهو"، موضحين أن "اللبنانيين يعودون إلى بيوتهم وسكان الشمال يعيشون في الفنادق".

ورأى هؤلاء الجنود أن "سكان الشمال لم يحصلوا على الأمن الذي يستحقونه"، على حد تعبيرهم، لافتين إلى أنه "نريد أن تترجم تضحياتنا إلى إنجازات وهذا لم يتم".

يأتي ذلك في وقت انتقدت فيه اليوم عدة أطراف في كيان العدو اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي دخل حيز التنفيذ فجر أمس الأربعاء ليضع حداً للعدوان الاسرائيلي الوحشي على لبنان، في ظل نجاح أسطوري للمقاومة في إفشال أهداف العدو خصوصاً تلك المتعلقة بعملية البرية جنوباً.

وفي الاطار، رأى كل من رئيس مجلس مستوطنة مرغليوت ورئيس مجلس مستوطنات الجولان أنه ما كان ينبغي التصويت على هذا الاتفاق "الفاضح"، و"الفاشل".