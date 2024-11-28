شاهد.. الجيش السوري يستهدف مواقع الارهابيين في ارياف حلب وادلب وحماة

العالم - مراسلون

قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة " والموجودة في ريفي حلب وإدلب بشن هجوم كبير وعلى جبهة واسعة بأعداد كبيرة من الإرهابيين وباستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة مستهدفة القرى والبلدات الآمنة ونقاطنا العسكرية في تلك المناطق.

وقد تصدت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن.

ت‏توسع رقعة المعارك صباح اليوم بين الجيش السوري والتنظيمات الإرهابية باتجاه محاور شرق مدينة إدلب بعد توسيع الإرهابيين لهجومهم ليشمل المحور الشرقي لمدينة إدلب جنوب سراقب، اشتباكات عنيفة تدور حالياً مع امتصاص الجيش موجات الهجوم والبدء باستهداف وتدمير المجموعات المتسللة.

اما عن أرياف حلب الغربي الطيران السوري وسلاح المدفعية ومنذ الصباح تتعامل على تحركات المسلحين في عدد من المحاور من قبتان الجبل وبسرطون إلى كفرناها بعد التمركز من قبل الجيش السوري ووقف تقدم التنظيمات الارهابية.

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