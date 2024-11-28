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شاهد.. الجيش السوري يستهدف مواقع الارهابيين في ارياف حلب وادلب وحماة

الخميس ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

قتل أكثر من مئة وخمسين ارهابيا مما يسمى هيئة تحرير الشام وحلفائها خلال المواجهات مع الجيش السوري وحلفائه على جبهتي جنوب شرق إدلب وغرب حلب شمالي سوريا. وخاض الجيش السوري وحلفاؤه معارك عنيفة على عدد من محاور القتال في ريفي حلب وادلب وسط استهداف صاروخي مكثف على مواقع الجماعات الإرهابية في دارة عزة وقبتان الجبل في ريف حلب الغربي. واستعاد الجيش السوري السيطرة على عدة مناطق كان قد انسحب منها خلال المواجهات.

العالم - مراسلون

قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة " والموجودة في ريفي حلب وإدلب بشن هجوم كبير وعلى جبهة واسعة بأعداد كبيرة من الإرهابيين وباستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة مستهدفة القرى والبلدات الآمنة ونقاطنا العسكرية في تلك المناطق.

وقد تصدت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن.

ت‏توسع رقعة المعارك صباح اليوم بين الجيش السوري والتنظيمات الإرهابية باتجاه محاور شرق مدينة إدلب بعد توسيع الإرهابيين لهجومهم ليشمل المحور الشرقي لمدينة إدلب جنوب سراقب، اشتباكات عنيفة تدور حالياً مع امتصاص الجيش موجات الهجوم والبدء باستهداف وتدمير المجموعات المتسللة.

اما عن أرياف حلب الغربي الطيران السوري وسلاح المدفعية ومنذ الصباح تتعامل على تحركات المسلحين في عدد من المحاور من قبتان الجبل وبسرطون إلى كفرناها بعد التمركز من قبل الجيش السوري ووقف تقدم التنظيمات الارهابية.

المزيد بالفيديو المرفق..

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