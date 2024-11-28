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هواجس الاعلام العبري من مرحلة ما بعد وقف النار مع لبنان

الخميس ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

يبقى الاتفاق على وقف الحرب العدوانية على لبنان مع الفشل في تحقيق الاهداف المعلنة محور اهتمام الاعلام العبري، حيث اكد المحللون والخبراء على ان هذا الاتفاق عكس هذا الفشل ولم يحقق اي انجاز استراتيجي يعتد به ما سيترك تداعيات كثيرة على الواقع الداخلي في الكيان الاسرائيلي ومستوطني الشمال تحديدا.

العالم - العين الاسرائيلية

هواجس الصهاينة من مرحلة ما بعد الاتفاق على وقف النار مع لبنان كبيرة وتتجسد بعدم تضمينه بند حرية الاحتلال في الاعتداء على لبنان، وهو ما راي فيه احد المحللين العسكرين في الاعلام العبري ثغرة امنية ستمكن حزب الله بحرية العمل العسكري.

وقال الباحث السياسي زكريا حمودان ان مضمون الاتفاق يحمي لبنان من العشرين الف خرق بري وبحري وجوي الذي قام به جيش الاحتلال منذ عام 2006 وحتى بدأ معركة الاسناد ، هكذا نوع من الشروط السياسية بالاضافة الى انها تحمي لبنان وتعطيها ضمانه دولية على مستوى الرقابة الفرنسية الامريكية وتضمينها شروط هذا الاتفاق. بالاضافة الى حق لبنان، والبند الذي شددت عليه المقاومة بان في حال خرق الاتفاق يكون من حق الطرفين الرد ، وهذا يؤكد ان دور لبنان وحقه الدفاعي من النقاط التي عززها هذا الاتفاق.

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