بالفيديو.. عراقجي يحذر من من تغيير طهران لعقيدتها النووية 

العالم - خاص العالم

مواصلة التهديد بفرض اجراءات حظر جديدة على إيران من قبل الترويكا الاوروبية يمكن أن تدفع الملف النووي الإيراني نحو التسليح رسالة تحذير جاءت على لسان وزير الخارجية الايراني في مؤتمر صحفي من لشبونة على هامش منتدي العالمي لتحالف الحضارات، موجهة الى الغرب فحواها تغيير طهران عقيدتها النووية والتوجه نحو التسليح في حال استمرت تهديداتها بالحظر.

الترويكا الاوروبية اختارت سياسة المواجهة مع ايران هكذا وصف وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، الموقف الغربي تجاه بلاده.موضحا ان أنّ قرار بلاده بضخّ الغاز في آلاف أجهزة الطرد المركزي يأتي نتيجة الضغوط الحالية وعقب قرارِ مجلسِ حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران.

وحول الاجتماع المقرر عقده يوم غد الجمعة، بين المفاوضين الإيرانيين والأوروبيين في جنيف قال عراقجي انه سيكون جلسة عصف أفكار تهدف إلى البحث عن مخرج من الوضع الراهن معبرا عن عدم تفاؤله بمخرجات الاجتماع.

وفي اشارة الى قدرات بلاده النووية قال عراقجي ان طهران كانت تملك في السابق القدرة والمعرفة لصنع سلاح نووي، لكن هذا الخيار لم يكن أبداً جزءاً من استراتيجيتها الأمنية.

بموازات رسائل التحذير ترك عراقجي الباب مفتوحا امام المسار الدبلوماسي لحلحلة الخلافات، منوها أنّه خلال المرحلة الحالية ليس لدى إيران قرار برفع تخصيب اليورانيوم أكثر من ستين بالمائة وهي ملتزمون بخطّة التعاون لحل هذا الموضوع.