إيران تعلن استعدادها لاستضافة مسابقات الأندية الآسيوية لكرة القدم

العالم – إيران

وأكد رئيس اتحاد كرة القدم الإيراني مهدي تاج في رسالة إلى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة أنه ليس هناك أي هاجس امني ومتعلق بقواعد الأمان، وأن الاتحاد الإيراني لكرة القدم والمنتخب والأندية في إيران، قادرون على إقامة واستضافة مسابقاتهم وفقا لبرنامج الاتحاد الآسيوي في المسابقات الانتخابية لكأس العام 2026 لمنطقة آسيا ومسابقات الأندية الآسيوية.

وأكد تاج في رسالته: اعتبارا من 3 تشرين الأول/أكتوبر 2024 استأنفت كافة الرحلات والخطوطة الجوية الدولية بما فيها قطر أيرويز وعمان والإمارات وتركيش أيرلاينز وكذلك الخطوط الجوية الصينية، رحلاتها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفضلا عن ذلك، وكما اتضح للجميع خلال الشهرين الماضيينن أنه لا يوجد في بلادنا أي نقاش وقلق متعلق بقواعد الأمان والأمن.

وتابع أن سائر الاتحادات الرياضية الإيرانية تستضيف في الوقت الحاضر، المسابقات الرسمية الدولية في إيران، وأن المشاركين من البلدان المختلفة يسافرون إلى إيران من دون اي إشكال ويشاركون في المسابقات المختلفة.

واكد أن جميع المسابقات الداخلية والدولية، تقام وفقا للنهج السابق من دون أي مشكلة وقلق، كما أنه لا يوجد أي قلق بشأن قواعد الأمان والأمن وأن اتحاد كرة القدم والمنتخب الوطني وانديتنا، قادرون على إقامة واستضافة مسابقاتها وفقا لخطة AFC في المسابقات الانتخابية لكاس العام 2026 لمنطقة آسيا ومسابقات الأندية الآسيوية.

ومضى قائلا: لذلك فإن الاتحاد الإيراني لكرة القدم وأنديتنا حريصة على إقامة جميع مسابقاتها الداخلية وفقا للبرنامج السابق في إيران، لتتوفر ظروف منصفة ومرضية لجميع الأندية المشاركة في ACL Elite و ACL Two وكذلك المنتخب الوطني الإيراني في المسابقات التمهيدية الآسيوية 2026 FWC.