شاهد.. حزب الله يعلن تحقيق النصر على الاحتلال الاسرائيلي

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في بيانها رقم أربعة آلاف وستمئة وثمانية وثلاثين أعلنت المُقاومة الإسلاميّة في لبنان أنها تمكنت من تحقيق النصر على الاحتلال الاسرائيلي الذي لم يستطع النيل من عزيمتها ولا من كسر إرادتها وأن الكلمة كانت للميدان الذي استطاع برجاله من إسقاط أهداف الكيان وهزيمة جيشه. وقالت غرفة عمليّات المُقاومة إنه على مدى أكثر من ثلاثة عشر شهرًا من معركتي طوفان الأقصى وأولى البأس نفذت المقاومة أكثر من أربعة آلاف وستمئة وسبع وثلاثين عمليّة عسكريّة تم الإعلان عنها خلال أربعمئة وسبعة عشر يوماً بمعدل إحدى عشرة عمليّة يوميًا.

وأوضح بيان المقاومة أن من ضمن هذه العمليّات الفا وستمئة وستا وستين عمليّة عسكريّة متنوعة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان بمعدل ثلاث وعشرين عمليّة يوميّا ومن ضمنها عمليات التصدي للتوغلات البريّة لقوات الاحتلال داخل الأراضي اللبنانيّة. وأشار البيان الى تنفيذ المقاومة مئة وخمس عمليّات عسكريّة ضمن سلسلة عمليّات خيبر النوعيّة والتي استهدفت من خلالها عشرات القواعد العسكريّة والأمنيّة الاستراتيجيّة والحساسة والتي جرى استهدافها للمرّة الأولى في تاريخ الكيان باستعمال الصواريخ النوعيّة البالستيّة والدقيقة، والمُسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة التي وصلت حتى ما بعد تل أبيب، بعمق 150 كلم داخل الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة.

أما الحصيلة التراكميّة للخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء تقدمه البرّي داخل الأراضي اللبنانيّة فبلغت بحسب المقاومة أكثر من مئة وثلاثين قتيلا من جنود الاحتلال وضباطه وأكثر من الف ومئتين وخمسين جريحاً. وبلغ عدد دبابات الميركافا التي تم تدميرها تسعا وخمسين والجرّافات العسكريّة إحدى عشرة وآليّتي هامر ومُدرّعتين وناقلتي جند. هذا فضلا عن إسقاط ست مُسيّرات من طراز 'هرمز 450'، ومُسيّرَتين من طراز 'هرمز 900'، ومُحلّقة 'كوادكوبتر'.

وفيما أكدت المقاومة فشل محاولات القوات المتوغلة في احتلال والتثبيت في أي بلدة من بلدات النسق الأول من الجبهة وفشلها في إقامة منطقة عسكريّة وأمنية عازلة كشفت عن إعدادها أكثر من ثلاثمئة خط دفاع جنوبي نهر الليطاني كانت كل بقعة فيها على أعلى مستوى من الجاهزية من حيث العديد والعتاد والإمكانات.

وختمت المُقاومة بيانها بالتأكيد على أن مجاهديها ومن مُختلف الاختصاصات العسكريّة سيبقون على أتم الجهوزيّة للتعامل مع أطماع الاحتلال واعتداءاته وأن أعينهم ستبقى تتابع تحركات وانسحابات القوّات إلى ما خلف الحدود وأن أيديهم ستبقى على الزناد دفاعا عن سيادة لبنان وكرامة شعبه.