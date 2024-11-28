كاميرا العالم تنقل رسالة أهالي بلدة ’دردغيا’ المختلطة للكيان الصهيوني

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وأظهرت المشاهد تجمع الاهالي من الطائفتين المسيحية والاسلامية بالقرب من الكنيسة في دلالة على الوحدة التي تجمع الأهالي الذين قدموا الشهداء معا، وقدموا كل التضحيات من اجل ان تبقى هذه الارض رمزا للصمود والعطاء ورمزا للقضية ورمزا لاستمرار النهوض بهذا البلد.

وأجرى مراسلنا حسين عز الدين لقاءا مع عضو كتلة الوفاء للمقاومة الحاج، حسين جشي، من امام الكنيسة المهدمة، حيث قال "ان هذا الاستهداف يؤكد على عدوانية هذا العدو وهمجيته، وانه لا يقيم اي وزنا للقيم والمبادئ والانسانية وللاعراف الدينية ولاي شيء مقدس، هذا من جهة ومن جهة اخرى يؤكد على كذبه بانه يستهدف البنى التحتية للمقاومة ومن جهة ثالثة ايضا العدو يحاول من خلال استهدافه للابنية والمدنيين ودور العبادة محاولا زرع الرعب في قلوب الناس وفي هذا المجتمع ليعوض شيئا من هزائمه التي لم يستطع ان يحقق شيئا منها في الميدان".

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 09-10-2024 أن "9 من الموظفين العملانيين من عديد مركز صور الإقليمي استشهدوا على اثر غارة إسرائيلية استهدفت مركز الدفاع المدني في بلدة دردغيا حيث كانوا يتواجدون داخل المركز على اهبة الاستعداد لتلقي نداءات الإغاثة".

وتقدم مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار من ذوي الضحايا بأحر التعازي، مشدداً على "الاستمرار في هذه الرسالة الإنسانية مهما عظمت التضحيات".