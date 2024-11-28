غزة..استهداف المنازل السكنية ومستشفى "العودة" بالنصيرات

العالم-فلسطين

وواصل الاحتلال عمليات نسف المباني في شمال قطاع غزة مع استمرار العدوان الذي يتخلله الحصار والتجويع وارتكاب المجازر بحق الأطفال والمدنيين.

وافادت مصادر محلية انه في اليوم الـ419 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، استشهد 9 فلسطينيين إثر قصف طائرات الاحتلال الصهيوني منزلين بمنطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

غزة

كما أصيب مواطنون فلسطينيون وعدد من الطواقم العاملة في مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط فطاع غزة، اليوم الخميس، إثر استهداف طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي المستشفى.

وأفاد مستشفى العودة – النصيرات، في بيان مقتضب: بإصابة أربعة مواطنين، بينهم إصابتان من الطواقم العاملة في المشفى جراء إلقاء طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" المُسيّر "الكواد كابتر" قنبلة صوتية أمام قسم الاستقبال والطوارئ الميداني التابع للمشفى".

وأضاف البيان: "طواقمنا الطبية وطواقم الإسعاف ما زالت تقدم الخدمات بكافة أشكالها".

وطالب من المؤسسات الدولية بضرورة توفير الحماية للمرافق الصحية والطبية.

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الخميس28/11/2024م، باستشهاد وإصابة مواطنين اثر قصف الاحتلال "الإسرائيلي" مواطنين في مدينتي خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن طواقم الاسعاف تمكنت من انتشال جثامين 3 شهداء وإصابة واحدة ونقلتهم إلى مستشفى الاوروبي شرق خانيونس، اثر قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب دوار خربة العدس في مدينة رفح.

وفي خانيونس، أشارت إلى أن الطواقم تمكنت من نقل جثامين 3 شهداء للمستشفى الأوروبي جراء قصف من مُسيرة "إسرائيلية" لمجموعة من المواطنين بمنطقة قاع القرين شرق المدينة، مبينة أن الطواقم الطبية تمكنت من التعرف على هوية الشهداء الثلاثة وهم" محمد وليد العقاد، و عيسى احمد العقاد، و حسن أحمد العقاد".

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس28/11/2024م، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم ال 419 على قطاع غزة.

وأكدت الصحة في تقريرها، أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 48 شهيد و 53 اصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وأوضحت أن عدد من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وبشأن حصيلة العدوان "الإسرائيلي"، أشارت إلى أن عدد الشهداء بلغ 44,330 شهيد و 104,933 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.