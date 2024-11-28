مراسل العالم: الاحتلال الاسرائيلي يكثف من غاراته على عموم القطاع

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وأوضح محمد ابو عبيد "ان القصف يتواصل من قبل الطائرات الحربية والمدفعية والقوات الاسرائيلية المتوغلة في عدة مناطق تحديدا المحافظة الوسطى للمناطق الشمالية لمخيم النصيرات المتاخمة لمحور نتساريم تحديدا، القوات الاسرائيلية والآليات الاسرائيلية تتقدم نحو هذه المنطقة بشكل كثيف جدا وعنيف وسط اطلاق النيران منذ ساعات الصباح، قصف من المدفعية الاسرائيلية احزمة نارية تنفذها الطائرات الحربية الاسرائيلية تجاه منازل المواطنين، نسف للمنازل والمربعات السكنية".

وأضاف أن قصف الاحتلال ادى الى ارتقاء ما يقارب 28 شهيدا منذ ساعات الصباح في وسط القطاع وجنوبه اضافة الى استهداف شرق مدينة خان يونس لهذا اليوم، والمناطق الشرقية الجنوبية لمجموعة من المواطنين ادى الى ارتقاء 4 شهداء اضافة الى استهداف ايضا دراجة هوائية في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس بلدة عبسان وارتقاء 5 شهداء جراء هذا الاستهداف وهذه الغارة وهذه المجزرة التي تنفذها الطائرات الحربيه الاسرائيلية باستهداف المواطنين المدنيين وخيام النازحين".

وتابع "الطائرات المروحية تطلق نيران رشاشاتها بشكل كثيف جدا وعنيف على خيام النازحين في مناطق المواصي تحديدا في مواصي مدينه رفح الجنوبية لمدينة خان يونس هذه المنطقة التي يتواجد بها مئات الالاف من المواطنين والنازحين الذين تاويهم هذه الخيام الممزقة جراء هذا العدوان الاسرائيلي على القطاع في ظل بدء فصل الشتاء وقدوم الامطار التي تهطل داخل الخيام الممزقة التي تسببت بغرق هذه الخيام وممتلكات وامتعت النازحين.

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