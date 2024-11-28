شاهد.. طلاب جامعات لندن ينظمون وقفة تضامنية مع غزة

العالم - مراسلون

نُظّمت وقفة احتجاجية أمام إحدى الجامعات في لندن، شارك فيها طلاب وشخصيات سياسية بارزة، للتنديد باستمرار بعض الجامعات بالتعاون مع الكيان الإسرائيلي. وطالب المشاركون بوقف كل أشكال الدعم الأكاديمي مع "إسرائيل"، معتبرين أن هذا التعاون يُناقض القيم الإنسانية.

وقالت محاضرة في جامعة لندن، الاء الشهابي، ان " الطلبة والمحاضرين متواجدين هنا للاحتجاج على سياسات الجامعة وموقفها المتخاذل وغير القوي ضد الابادة في فلسطين"

وشهدت الوقفة حضور السياسي البريطاني البارز جيريمي كوربن، الذي أعرب عن دعمه لمطالب الطلاب، مشيرًا إلى ضرورة وقف أي شراكات تدعم الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أن الجامعات يجب أن تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة، وأن تتخذ موقفًا أخلاقيًا من الانتهاكات المستمرة.

واكد محاضر في جامعة UCL البريطانية، جون سميث، ان "الشوارع تظهر اننا لن نصمت، هناك محاولات لتجريم الاحتجاجات او جعلها صعبة للغاية لكننا لن نقبل بذلك، سنستمر بالضغط لضمان عدم تواطؤ جامعاتنا في الابادة والتطهير العراقي ةلابادة والعنف والتوقف عن تبرير الجرائم الاسرائيلية التي تعتبر جرائم حرب وابادة جامعية".

الطلاب المشاركون شددوا على أهمية أن تكون الجامعات مساحة خالية من أي تأثير سياسي يدعم سياسات الاحتلال. كما دعوا إدارات الجامعات إلى مراجعة علاقاتها الأكاديمية واتخاذ خطوات ملموسة تعكس التزامها بالقيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

وقال متظاهر " انا هنا لاعبر عن تضامني لاني اعتقد ان قضية فلسطين هي القضية الاهم في عصرنا هي قضية القضايا ويجب ان نقف مع الشعب الفلسطيني كما قال زعيمنا الافريقي نيلسون مانديلا لن نكون احرارا حتى تكون فلسطين حرة".

من امام جامعات لندن طلاب يرفعون أصواتهم في وجه التعاون مع الكيان الإسرائيلي، مؤكدين أن دورهم يتجاوز الحرم الجامعي إلى حمل راية العدالة وحقوق الإنسان. جيل جديد يقول بوضوح: نحن من سيعيد رسم الموقف.