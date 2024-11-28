شاهد.. الجيش السوري يتصدى لأقوى هجوم أرهابي منذ 2020

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أقوى هجوم منذ عام 2020 تشنه الجماعات الارهابية المسلحة بقيادة ما يسمى هيئة تحرير الشام على جبهتي جنوب شرق إدلب وغرب حلب.. الجماعات زجت في الهجوم المئات إن لم يكن الالاف من مقاتليها بينهم عشرات الانغماسيين الانتحاريين، وعلى مدار نحو يومين اندلعت مواجهات عنيفة في محاور القتال، وبلغ طول جبهة المعارك نحو ستة وعشرين كيلومترا. وسيطرت الجماعات المسلحة على بلدة خان العسل الاستراتيجية والتي توصل بانها بوابة مدينة حلب لمدة ساعات فقط، وبعد معارك عنيفة استعاد الجيش السوري السيطرة عليها.

الجيش السوري حاول احتواء هجوم المسلحين عبر صد موجات هجماتهم التي قتل فيها خلال يوم واحد اكثر من مئة وخمسين مسلحا من هيئة تحرير الشام وحدها، وخاض الجيش السوري وحلفاؤه معارك عنيفة على عدد من محاور القتال في ريفي حلب وادلب وسط استهداف صاروخي مكثف على مواقع الجماعات الارهابية في دارة عزة وقبتان الجبل بريف حلب الغربي. واستعاد الجيش السوري السيطرة على عدة مناطق كان قد انسحب منها خلال المواجهات، أبرزها بلدات كفر البطيخ جوبريف وجوباس. فيما دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة الى خطوط المواجهة.

الجيش السوري واصل استهدافه لخطوط إمداد المسلحين في بلدات آفس وسرمين وسان والنيرب ومعربليت بريف إدلب الشرقي، وفي محيط بلدات البارة وفليفل والفطيرة ودير سنبل في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وقرب بلدات العنكاوي والقرقور ومشيك وخربة الناقوس بسهل الغاب غرب حماة وحقق اصابات مؤكدة في صفوفهم. في وقت قطع فيه طريق حلب الدولي بسبب المعارك الدائرة في محيطه. وبحسب الخبراء فان الجماعات المسلحة تسعى إلى استغلال الظروف الإقليمية الحالية لتحقيق مكاسب جغرافية جديدة في ريف حلب، وتحسين تموضعها العسكري خشية من أي مفاجآت سياسية مقبلة.