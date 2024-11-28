قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
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مروحيات الاحتلال تشن غارة على دير البلح وسط قطاع غزة
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3 شهداء وإصابات بقصف طائرات الاحتلال منزلا بمحيط مخبز ابودية بمدينة غزة
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إصابات جراء سقوط قذائف اطلقها مسلحون على حي الحمدانية غرب حلب
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الطيران المسير للاحتلال يستهدف طواقم الاسعاف شمال مخيم النصيرات
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وسائل اعلام: إفشال 4 هجمات واسعة للارهابيين من بلدة عندان بريف حلب
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إعلام العدو: الـ"GPS" باصبع الجليل يتعرض للتشويش لاول مرة منذ وقف النار
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شهيدة ومصابون بقصف اسرائيلي استهدف منزلا بحي الزيتون جنوب مدينة غزة
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قصف مدفعي اسرائيلي مكثف على محيط منطقة الاستقامة بشرق مدينة رفح
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طائرات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف منزلا في شارع الوحدة بمدينة غزة
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الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة مع عصابات النصرة وفصائل تابعة لها