أردوغان: من غير الممكن الوصول إلى السلام، ما لم يتحقق وقف فوري لإطلاق النار في غزة

العالم-ترکیا

وقال اردوغان إن إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة "خطوة متأخرة للغاية ولكنها مهمة".

وأكد أن تركيا لن تتردد في بذل كل ما في وسعها لتحقيق الهدوء والسلام في غزة.

وذكر أردوغان أن تركيا ومنذ بداية الهجمات الإسرائيلية على غزة أكدت مرارا وتكرارا أنها على استعداد للقيام بدورها سواء كوسيط أو ضامن من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وعن اجتماعه الثنائي مع سلطان عمان قال الرئيس التركي: "شددنا على ضرورة تعاون العالم الإسلامي بشكل ملموس وشامل خاصة ضد المجازر الإسرائيلية في فلسطين والهجمات التي تهدد الأمن الإقليمي".