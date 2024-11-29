قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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آليات الاحتلال تقتحم المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية
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قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا من بلدة باقة الحطب في قلقيلية بالضفة
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4 شهداء بينهم امرأتان وطفل وعدة جرحى بقصف اسرائيلي لمنزلين بمدينة غزة
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اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله
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قوات الاحتلال تفجر روبوتات مفخخة في منازل بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع
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الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت عدة شبان ببلدة باقة الحطب شرق قلقيلية
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مقاومون يطلقون النار تجاه حاجز تسانيعوز غربي طولكرم بالضفة الغربية
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8 اصابات بغارة اسرائيلية استهدفت استراحة بحرية غربي ديرالبلح وسط القطاع
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مصادر فلسطينية: 4 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال منزلين في مدينة غزة
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غارات للطيران السوري على تحشدات للارهابيين شرق مارع بريف حلب الشمالي