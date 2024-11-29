قناة العالم
الجمعة ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٤٤ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
5 شهداء بغارة اسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
عاجل
مدفعية الجيش السوري تدك طرق إمداد المسلحين في محور داديخ بريف ادلب
عاجل
وزير خارجية اسبانيا: لا نسمح لسفن تحمل اسلحة لـ"سرائيل" بالرسو في موانئنا
عاجل
مسؤول روسي:الجيش السوري قضى على ما لايقل عن 400 مسلح بحلب وادلب
عاجل
مورا: مباحثاتنا ايجابية مع طهران وملفها النووي بحاجة الى حل دبلوماسي
عاجل
جيش الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين في مداهمة منازل في بيت فوريك بنابلس
عاجل
قوات الاحتلال 10 فلسطينيين خلال مداهمة منازل في بلدة بيت فوريك بنابلس
عاجل
الطيران السوري الروسي يدمر معسكرا للمسلحين في مارع بريف حلب الشمالي
عاجل
مراسلة العالم: الجيش السوري يستعيد السيطرة على قريتين بريف حلب الغربي
عاجل
قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة