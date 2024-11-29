نائب وزير الخارجية: العلاقات الإيرانية العراقية عميقة واستراتيجية

العالم - العراق

جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القنصلية والبرلمانية والجاليات الايرانية في الخارج وحيد جلال زاده، في بغداد امس الخميس، مع وكيل الخارجية العراقية للعلاقات الثنائية محمد حسين بحر العلوم.

وفي بداية هذا اللقاء، أدان الجانبان جرائم الكيان الصهيوني في المنطقة، ورحبا بوقف إطلاق النار في لبنان واعتبراه انتصارا للشعب اللبناني وحزب الله.

ووصف جلال زاده في هذا اللقاء العلاقات بين إيران والعراق بأنها نموذج فريد في المنطقة، وقال: إن الزيارات والمشاورات المستمرة لكبار المسؤولين في البلدين ووثائق التعاون العديدة المبرمة بينهما على مختلف المستويات والمجالات تظهر مدى أهمية التعاون وعمق العلاقات الودية بين إيران والعراق.

واعتبر الزيارة الخارجية الأولى لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان إلى العراق دليلا على العمق الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين.من جانبه وصف وكيل الخارجية العراقية للعلاقات الثنائية ، العلاقات بين طهران وبغداد بالمثالية في المنطقة، ودعا إلى تعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين الجارين.