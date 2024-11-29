المنتخب الايراني للسيدات يتعادل مع نظيره الاردني

العالم - ايران

وشهدت المباراة هجمات متبادلة من المنتخبين على مدى دقائقها دون ترجمة حقيقية للفرص المتاحة لتنتهي بالتعادل السلبي.

واكمل منتخب ايران المباراة بعشرة لاعبات بعد اشهار البطاقة الحمراء بوجه شهناز جعفرزادة في الدقيقة 80 .

مثل منتخب سيدات ايران: رها یزداني، فاطمة عادلة، فاطمة برازجانة، هستة فروزندة، شهناز جعفرزادة، زهراء سربالي، شبنم بهشت، افسانة جترنور، نكین زندي، رقیة جلالة نسب ، مونا حمودي.

ومثل منتخب سيدات الاردن: شرين الشلبي، آية المجالي، لانا فراس، العنود غازي، فرح أبو تايه، ميساء جبارة، ايناس الجماعين، بانة البيطار، روزبهان فريج (لين البطوش)، مرح أبو تايه (ياسمين الأجرب)، رقية الفرارجة (زينة حازم).

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين، عصر الأحد على ذات الملعب.