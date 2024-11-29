الاحتلال يستهدف الطواقم الطبية في غزة.. وحصيلة شهداء العدوان 44330

العالم - فلسطين المحتلة

وسجّلت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، ارتكاب الاحتلال 3 مجازر ضد المدنيين في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 48 شهيداً و53 جريحاً، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مركزاً قصفه، امس الخميس، على المناطق الشمالية والوسطى من القطاع، حيث ينسف مربعات سكنية.

وتحدّث وسائل اعلام عن ارتقاء شهيد وإصابة شخص من جراء قصف من مسيّرة إسرائيلية، قرب الشارع الثالث في حي الشيخ رضوان، شمالي مدينة غزة.

وأشارت إلى وجود مصابين ومفقودون في إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً غربي مدينة غزة، كما وقعت إصابات في إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في شارع كشكو في حي الزيتون في المدينة.

ووسط القطاع، قال مستشفى العودة في النصيرات إنّ 4 من طواقمه أُصيبوا من جراء إلقاء طائرات الاحتلال قنبلة صوتية أمام قسم الطوارئ في المستشفى.

واضاف بأنّ الاحتلال استهدف بالقصف المدفعي محيط روضة البراعم شرق مخيم النصيرات.

واشار مستشفى العودة الى إنّ إصابات وقعت في صفوف المسعفين أيضاً، من جراء قصف إسرائيلي في أثناء توجههم لإنقاذ جرحى في مجزرة في النصيرات، بحيث ارتقى 9 شهداء.

وأكد وقوع إصابات من جراء إطلاق مسيّرات إسرائيلية النار في اتجاه مواطنين في “بلوك C” في النصيرات.

المصدر: مواقع اخبارية