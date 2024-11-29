قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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المجموعات الارهابية تعتدي بالقذائف الصاروخية على السكن الجامعي في حلب
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وزير النقل العراقي: تسيير رحلات من بغداد والنجف لمطار بيروت الأسبوع القادم
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29 شهيدا حصيلة توغل الاحتلال بمخيم النصيرات وسط القطاع منذ صباح أمس
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مساعد الخارجية الايرانية:على الاتحاد الاوروبي الكف عن التصرفات غير المسؤولة
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مراسل العالم: استمرار الحركة المرورية من حلب الى باقي المحافظات السورية
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غوتيريش: سنواصل دعمنا للشعب الفلسطيني للعيش بأمن وسلامة وكرامة
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مدفعية الاحتلال تستهدف حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة
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الجيش السوري يستعيد السيطرة على قريتين في ريف حلب الغربي
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مصادر لبنانية: قصف مدفعي اسرائيلي ورشقات رشاشة مكثفة في عيتا الشعب
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جيش الاحتلال يحذر سكان 62 قرية في جنوب لبنان من العودة الى منازلهم