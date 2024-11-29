مراسل العالم: الجيش السوري يتصدى للإرهابيين عبر 3 مراحل

العالم – خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا أن الجيش السوري يخوض المعركة بإسلوب وتكتيك جديد بعد الهجوم المسلح الذي شنته المجموعات المسلحة المباغتة في عدة مناطق، مؤكدا أن الجيش السوري استطاع خلال فترة وجيزة من السيطرة على عدة نقاط، كانت قد وصلت اليها المجموعات الارهابية.

وفي تفاصيل ما يجري في الميدان، قال مراسلنا أن المعارك مرت على ثلاث مراحل، الأولى كانت استيعاب الهجوم من قبل الجيش السوري والتصدي له، والثانية تحصين وتقوية وتدعيم النقاط الأساسية في المدن الكبرى لمواجهة المجموعات المسلحة، والثالثة بدأت فجر اليوم وهي الهجوم المعاكس الذي يشنه الجيش السوري في مواقع توغل المجموعات المسلحة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..