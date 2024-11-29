وفد برلماني إيراني يزور تونس لبحث قضايا ثنائية وإقليمية

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في تونس منيرة الشريفي، أنها بعد الجزائر، أتت تونس المحطة الثانية لرئيس وأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي في ايران.

وعلى جدول أعمالها لقاء مع وزير الخارجية التونسية من أجل تنسيق المواقف بشأن الوضع في منطقة غرب آسيا وأساسا اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، في وقت رحبت فيه الخارجية التونسية بالاتفاق آملة أن يمهد لوقف دائم وشامل للحرب.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الإيراني، ابراهيم عزيزي: لدينا نظرة مشتركة مع كافة الدول الإسلامية وطبعا هذه النظرة والموقف الموحد يمكن أن يخلق فرصا جيدة بين الدول الإسلامية في توحيد الصفوف في مواجهة الكيان الصهيوني، ورغم وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان ولكن الكيان الصهيوني لا يلتزم بهذه القوانين والمعاهدات ولا بد من التصدي لاعتداءات الاحتلال من خلال توحيد الرؤى ووجهات النظر.

زيارة الوفد الايراني تضمنت أيضا لقاء رئيس البرلمان التونسي بحضور سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية بتونس حيث تم تأكيد أهمية الوحدة الإسلامية في مواجهة العدوان الصهيوني على غزة.

وقال السفير الايراني بتونس، مير مسعود حسينيان: "الزيارة تؤكد على أهمية الوحدة الإسلامية والتعامل بين البرلمانين بوابة لفتح سائر العلاقات".

الوفد الايراني قام بالتوازي مع زيارة البرلمان التونسي بجولة داخل متحف باردو أكبر المتاحف الاثرية والتاريخية في تونس.

فيما بدا الجانب التونسي منفتحا على تعاون برلماني مشترك أكثر أهمية وفاعلية.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع بالبرلمان التونسي، عادل بن ضياف: تحديات كبيرة وانفتاح تونس على بلدان قيمة مثل إيران خاصة في المجال الأمني والدفاع. هو ذو أهمية كبيرة خاصة أننا في مرحلة بناء العلاقات وتشييدها ولا نترك المجال الأمني والدفاع.

وسيلتقي الوفد الايراني الإعلاميين التونسيين من أجل تفسير وجهة النظر الايرانية لمختلف القضايا الدولية.

تنسيق تونسي إيراني في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية يبلغ مستوى غير مسبوق ما يؤشر لمرحلة جديدة تنضج فيها شروط الوحدة الإسلامية في مواجهة تكتلات أخرى اتضحت نواياها خلال العدوان على غزة ولبنان.