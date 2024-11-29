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القوات السورية تكبد الإرهابيين خسائر كبيرة..مقتل 400 إرهابي على الأقل+فيديو

القوات السورية تكبد الإرهابيين خسائر كبيرة..مقتل 400 إرهابي على الأقل+فيديو
الجمعة ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

بدأ الجيش السوري هجوم مضاد بريفي حلب وادلب بعد تمهيد ناري عنيف استمر لساعات و استعاد السيطرة على عدد من النقاط بينها قريتي باشنطرة وبشقاتين في ريف حلب الغربي  حيث قُتل حوالي ٤٠٠ إرهابي غالبيتهم من جنسيات غير سورية.

العالم-سوريا

وشن الجيش السوري هجوماً معاكساً في اتجاه المواقع التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة في جنوبي شرقي إدلب. في غضون ذلك، قتل 400 مسلح إرهابي مرتبط بـ"جبهة النصرة"، على الأقل، هاجموا نقاطاً تابعة للجيش السوري في ريفي حلب وإدلب، في الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر، وفقاً لما أعلنه نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ إيغناسيوك.

وخلال مؤتمر صحافي، أكد إيغناسيوك إن التنظيمات الإرهابية التي هاجمت الجيش السوري تكبدت خسائر كبيرة في المعدات والأفراد، مشدداً على إن الجيش السوري "يقاتل بشراسة، بدعم من القوات الجوية الروسية".

فيديو.. لحظة تدمير مقر ما يسمى "القوة المشتركة في مارع بريف حلب من قبل الطيران الحربي والذي أدى إلى مقتل عشرات المسلحين:

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وأورد أيضاً أنه تم تسجيل 13 هجوما إرهابيا على مواقع القوات الحكومية السورية (الجيش السوري والقوات الرديفة)، شنتها "جبهة النصرة" في منطقة "حفض التصعيد" في إدلب، جاءت على النحو التالي: 12 في محافظة إدلب وقصف واحد في محافظة حلب.

يذكر إن وزارة الدفاع السورية أكدت سابقاً إن الجيش السوري تصدى للهجوم الإرهابي، مكبداً التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح، بحيث واجهها بمختلف الوسائط النارية وبالتعاون مع القوات الصديقة.

يأتي ذلك بينما يخوض الجيش السوري معارك عنيفة ضد المسلحين، تزامنا مع غارات مكثفة نفذها الطيران الحربي السوري - الروسي المشترك، مستهدفاً أرتال المجموعات المسلحة القادمة من عمق معقل "جبهة النصرة" في إدلب ومن عمق مناطق سيطرة الجيش التركي في ريف حلب الشمالي.

ودك الطيران الحربي خطوط إمداد المجموعات المسلحة ومستودعات ومقار جبلية محصنة على محاور ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي والشرقي.

المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف الصاروخية على السكن الجامعي في حلب

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