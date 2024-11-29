قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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وزير خارجية اسبانيا: لا بديل عن وكالة الاونروا وهي عامل استقرار لسكان غزة
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مصادر عبرية: 2874 من المباني والمنشآت والقواعد في الشمال تضررت بالحرب
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المجموعات المسلحة تستهدف الاحياء السكنية بمدينتي نبل والزهراء بريف حلب
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اعلام الاحتلال: رئيس الاركان هاليفي يلمح بالاستقالة في نهاية مرحلة التحقيق
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الدفاع المدني بغزة: قوات الاحتلال تستهدف سيارات الاسعاف شمالي القطاع
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مصادر عبرية: جنون العظمة يقود نتنياهو لإقالة رئيسي الاركان والشاباك
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بوريل: الهدنة في لبنان هشة لكنها على الاقل لن تجلب مزيدا من الموت والدمار
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مصادر عبرية: 30 ضابطا وجنديا قتلوا في جباليا منذ بدء المعارك هناك
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مصادر عبرية: 30 ضابطا وجنديا قتلوا في معارك جباليا منذ بدء المعارك هناك
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مصادر لبنانية: سقوط قذيفة مدفعية اسرائيلية على بلدة الخيام جنوبي البلاد