بقائي: فلسطين لا تزال الأزمة الإنسانية الاهم

العالم - ايران

وکتب بقائي عبر حسابه في منصة "اكس" بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: إن فلسطين، المثل الإنساني الأكثر عالمية، لا تزال أهم أزمة للإنسانية ورمزا للحقوق الضائعة.

وتابع: في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، نشيد بالمقاومة الأسطورية وصمود الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والفصل العنصري طويل الأمد الذي رافقه الإبادة الجماعية في الأشهر الـ 14 الماضية والآن تستهدف خطة "المحو الاستعماري" الحق الأساسي للأمة الفلسطينية في الحياة بأبشع طريقة ممكنة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن على العالم واجب قانوني ومسؤولية أخلاقية لدعم النضال المشروع للشعب الفلسطيني من أجل حق تقرير المصير والعيش بسلام وكرامة إنسانية.

یذکر انه يتم الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر من كل عام. وقد تمت تسمية هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 من أجل إظهار الاهتمام العالمي بمشاكل المجتمع الفلسطيني.