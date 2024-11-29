نصرة لغزة ومباركة للبنان مسيرات كبرى في ساحات صعدة

العالم - اليمن

وخرجت المسيرة المركزية بالمحافظة في ساحة المولد النبوي الشريف غرب مدينة صعدة، فيما خرجت بقية المسيرات في ساحات الشهيد القائد، شعارة وبني صيّاح والحِجْلَة برازح، آل سالم، عَرو وجمعة بني بحر، والعين والقهرة والسَرْو والبراك بالظاهر، ربوع الحدود ومدينة جاوي وساحة لولد عمرو وبني عبّاد بمجز، والجرشة وبقامة والرحمانين بغمر، قطابر، يسنِم بباقم، كتاف، أملح، ذويب، آل مقنع، وستخرج بقية المسيرات عقب صلاة الجمعة في ساحات الخميس بمنبه، شدا، الجَفْرَة وعُضْلَة بالحشوة، آل ثابت بقطابر.

وحمل المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية واللبنانية ورايات الحرية ورايات المقاومة، وصور القادة الشهداء، واللافتات المنددة بالإجرام الأمريكي الصهيوني.

ورددوا هتافات الحرية، والمباركة للبنان بالنصر على كيان العدو الصهيوني، والمؤكدة الوقوف والثبات مع غزة وفي وجه الطغيان الصهيوني حتى النصر، وأن اليمن لن يخذل فلسطين، والداعية للجهاد لردع الإجرام الأمريكي والصهيوني.

ومن العبارات التي رددها المحتشدون (يا غزة يا جند الله.. لن نخذلكم لا والله)، (مع غزة يمن الإيمان.. سيواصل سحق الطغيان)، (أمريكا سبب الحروب.. وعدوة كل الشعوب)، (أمريكا وبني صهيون.. مجرمون.. مجرمون) (متحدي سفنك متحدي من باب المندب إلى الهندي).

وبارك المحتشدون للمقاومة الإسلامية اللبنانية ـ حزب الله ـ وللشعب اللبناني الانتصار التاريخي ضد كيان العدو الصهيوني في هذه المرحلة الحساسة بعد عدوان صهيوني غير مسبوق على لبنان.

وأكدوا الاستجابة لدعوة السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي ـ يحفظه الله ـ ببذل المزيد من الجهود عسكريا وشعبيا وفي كل المجالات لنصرة الشعب الفلسطيني، متعهدين ببذلك المستطاع وبكل قوة.

ونددوا باستمرار الإجرام الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية بحق إخواننا في قطاع غزة المحاصر للأسبوع الـ60 على التوالي بمشاركة أمريكية ودعم أوروبي، مؤكدين موقفهم الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني.

وجددوا التأكيد للشعب الفلسطيني، بقولهم" إن الشعب اليمني لن يترككم وحدكم فنحن معكم حتى النصر بإذن الله"، مذكرين شعوب الأمة العربية والإسلامية بأن إخواننا في فلسطين لا زالوا يتعرضون للتقتيل والإبادة على يد الصهاينة للعام الثاني على التوالي، داعين الشعوب لتحمل مسؤوليتها الدينية والأخلاقية والإنسانية.

وأشار المتظاهرون إلى احتفالات شعبنا بذكرى طرد آخر جندي بريطاني في الثلاثين من نوفمبر 1967م، بعد 129 سنة من الاحتلال، مشددين على أن مصير كل محتل هو الزوال مهما طال الاحتلال أو بلغت قوته.

وتنطلق صباح ومساء اليوم الجمعة مظاهرات أسبوعية مليونية في مئات الساحات بالعاصمة صنعاء ومختلفا المحافظات الحرة نصرة وإسنادا لغزة تحت شعار "مع غزة حتى النصر، ومباركة للبنان والاحتلال إلى زوال".