التهدئة في غزة بين تعنت إسرائيلي وتفاؤل حذر أمريكي ومرونة من حماس

العالم - فلسطين

وتعود مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة إلى الواجهة من جديد بين تفاؤل أمريكي حذر بشأن التوصل لاتفاق، ومرونة من حماس، وتعنت إسرائيلي.

موقف واشنطن حول التوصل إلى الاتفاق انقسم إلى شطرين: بين تفاؤل الرئيس الأمريكي جو بايدن بإمكانية تحقيق المزيد من التقدم في المنطقة، والعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، عبر تواصل مبعوثيه مع تركيا وقطر ومصر. بينما استبعد مسؤولون أمريكيون أن تقدم تل أبيب تنازلات في مفاوضات غزة.

يأتي هذا بعدما أعربت حماس عن استعدادها للتفاوض على وقف إطلاق النار وصفقة تبادل للأسرى عبر الوسطاء. وفي لقاء خاص مع قناة العالم قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري إن الحركة كانت دائماً مستعدة للتوصل إلى اتفاق، لكن نتنياهو يعرقل ذلك عبر تهربه من التوصل إلى الاتفاق.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن هناك فرصة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، مؤكداً جهوزية تل أبيب في أي لحظة لوقف إطلاق النار في غزة، لكن دون إنهاء العدوان، ما ترفضه حركة حماس.

إعلان وزير الخارجية الاحتلال جدعون ساعر أن تل أبيب ستنهي الحرب في غزة عندما تحقق أهدافها، يؤكد ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين غربيين حول عدم اهتمام تل أبيب بتقديم تنازلات في مفاوضات التهدئة. وإنها لا تزال متشككة في الأفكار الأمريكية والعربية لإدارة غزة بعد الحرب. بالاضافة الى تأكيدهم أن نتنياهو ينتظر تولي الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب منصبه قبل تغيير موقفه من المفاوضات.