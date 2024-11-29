الكرملين: الأحداث في حلب اعتداء على سيادة سوريا

العالم - سوريا

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول كيف يمكن للكرملين وصف الوضع الذي يتكشف الآن في سوريا: "فيما يخص الوضع في حلب، فهو بالطبع تعد على السيادة السورية في هذه المنطقة، وندعو السلطات السورية إلى استعادة النظام بسرعة في هذه المنطقة واستعادة النظام الدستوري".

وأفادت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو السوري استهدفت تجمعات للإرهابيين غرب مدينة حلب.

وحسبما صرح مصدر في قوات الأمن السورية لوكالة "سبوتنيك"، نفذت طائرات تابعة للقوات الجوية السورية، سلسلة من الضربات ضد إرهابيي ما تسمى بـ"جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا)، الذين شنوا هجوما من إدلب في غرب محافظة حلب.

سلاح الجو السوري يستهدف تجمعات للإرهابيين غرب حلب

وفي وقت سابق من يوم أول أمس الأربعاء، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.

وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.

وزارة الدفاع السورية: الجيش يرد على الهجوم في حلب وإدلب ويكبد الإرهابيين خسائر فادحة

وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب، وكبدّت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والقوى البشرية.

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية نقلاً عن مصادر عسكرية أن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

مركز المصالحة: مقتل نحو 400 مسلح من "جبهة النصرة" هاجموا نقاطا للجيش السوري في إدلب وحلب

صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أوليغ إيغناسيوك، أن مسلحين مرتبطون بـ"جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) هاجموا الأراضي التي تسيطر عليها السلطات السورية في محافظتي حلب وإدلب منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 400 مسلح.

وأوضح إيغناسيوك أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تكبدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر كبيرة في المعدات والأفراد، كما قُتل ما لا يقل عن 400 مسلح.

وأضاف إيغناسيوك في مؤتمر صحفي، أنه "منذ الساعة 7.50 يوم 27 نوفمبر، هاجمت المجموعات المسلحة غير الشرعية المرتبطة بتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية في محافظتي حلب وإدلب، ويقاتل الجيش العربي السوري بشراسة بدعم من القوات الجوية الروسية".

الإضافة إلى ذلك، تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 13 هجوماً على مواقع القوات الحكومية السورية من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب: 12 هجوماً في محافظة إدلب، وقصف واحد في محافظة حلب.