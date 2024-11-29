قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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10 شهداء وعدد من الجرحى جراء مجزرة الاحتلال باستهداف منزل في بيت لاهيا
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قوات الاحتلال تجري عملية تمشيط بحثا عن سيارة أطلقت النار قرب الخليل
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سلاح الجو السوري يستهدف مقرات قيادة الجماعات الارهابية في إدلب والدانا
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جيش الاحتلال: محاولة تنفيذ عملية إطلاق نار تجاه قوة "إسرائيلية" قرب الخليل
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مقتل جندي وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة باستهداف جرافة في شمال غزة
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قوات الاحتلال تنتهك اتفاق وقف الاطلاق باعتداءاتها على جنوب لبنان
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رئيس البرلمان الايراني:بعد هزيمة الصهاينة بلبنان سيدعم محور المقاومة سورية
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رئيس البرلمان الايراني يحذر جيران سورية من الوقوع بالفخ الأميركي الصهيوني
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الاحتلال ينسف مربعا سكنيا في حي الجنينة شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة
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وصول تعزيزات جديدة للجيش السوري الى خطوط التماس والجبهات في حلب