بالفيديو.. مسيرات ضخمة نصرة لغزة ومباركة للبنان في أغلب المدن اليمنية

العالم - خاص العالم

مشهد التظاهرات والفعاليات الشعبية الداعمة لغزة ولبنان في اليمن مستمر ومتجدد، حيث شهدت معظم المدن البلاد تظاهرات حاشدة تاكيدا على استمرار التضامن مع غزة ولبنان وتنديدا بالجرائم الاسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

المسيرات في صنعاء والمدن الاخرى حملت شعار مع غزة حتى النصر، ومباركة للبنان والاحتلال إلى زوال وحمل المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية واللبنانية ورايات المقاومة، وصور القادة الشهداء كما رفعوا لافتات منددة بالجرائم الأمريكية الصهيونية في غزة ولبنان. وردد المتظاهرون هتافات ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي وداعميه الغربيين مؤكدين الوقوف والثبات مع غزة حتى النصر، مشددين بان اليمن لن يخذل فلسطين مهما كانت الظروف والتحديات. ودعا البيان الختامي للمسيرات الشعوب العربية والاسلامية الى نصرة غزة ودعم لبنان.

وتاتي هذه التظاهرات الحاشدة والمليونية تلبية لدعوة السيد عبدالملك الحوثي الذي دعا الى استمرار التظاهرات والفعاليات الشعبية والعسكرية لنصرة الشعب الفلسطيني. وأكد السيد الحوثي في خطاب أن اليمن سيكثف من عملياته المساندة لغزة ولن يترك العدو يستفرد بغزة مضيفا ان الساحة في غزة لن تبقى منفردة أمام العدو، داعياً الأمة للقيام بمسؤوليتها مشيرا أن قيام محور المقاومة بدوره لا يعفي مسؤولية الأمة في إسناد غزة ونصرتها. ونوه السيد الحوثي إلى أن الصمود الفلسطيني بالرغم من حجم العدوان والحصار والمعاناة الكبيرة هو درس عظيم لكل المسلمين.

كما اشار السيد الحوثي الى فشل امريكا بشكل كامل في حماية الملاحة الاسرائيلية في البحرين الاحمر والعربي، مضيفا ان اليمن اصبح على مقربة من اكتمال عام على العدوان الأمريكي المساند للعدو الإسرائيلي بالشراكة مع البريطاني الذي يسعى بكل جهده إلى التأثير على موقف اليمن وإلى إيقاف هذه العمليات لا سيما في البحر لكنها فشلت وفرت امام الضربات اليمنية.