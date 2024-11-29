قناة العالم
الجمعة ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٤٢ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
الاحتلال يقصف شمال غربي مخيم النصيرات وسط القطاع
عاجل
الأباتشي الإسرائيلية تقصف مناطق غرب مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع
عاجل
إرتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال في بيت لاهيا إلى 18 شهيدا
عاجل
الاعلام العبري: قتيل وجرحى في الجيش جراء حدث أمني بشمال قطاع غزة
عاجل
مساعد الخارجية الإيراني:اتفقنا مع الأوربيين على عقد جولة أخرى من المفاوضات
عاجل
جيش الاحتلال: 4 من المصابين في عملية قرب أرئيل في سلفيت هم من الجنود
عاجل
10 شهداء بقصف الاحتلال لمنزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة
عاجل
الطيران السوري يستهدف مقرات الجماعات الارهابية في مدينتي إدلب والدانا
عاجل
إندلاع مواجهات بين مقاومين وقوات الاحتلال في قرية يتما جنوب نابلس
عاجل
مصادر طبية: 21 شهيدا من بين شهداء قطاع غزة اليوم هم من شمال القطاع