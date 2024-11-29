قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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الشيخ قاسم: سنتابع مع أهلنا عملية الإعمار ولدينا الآليات المناسبة
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الشيخ قاسم: دعمنا لفلسطين لن يتوقف وسيكون بأشكال مختلفة
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الشيخ قاسم: نشكر العراق الأبي بمرجعيته وحشده وشعبه
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الشيخ قاسم: نشكر اليمن شعبا وقيادة وخاصة السيد عبد الملك الحوثي
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الشيخ قاسم: نشكر القائد الخامنئي الذي يرعى ويدعو ويؤيد وحرس الثورة
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الشيخ قاسم: نشكر الجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا وحرسا
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الشيخ قاسم: نشكر شهداءنا الكبار وعلى رأسهم الشهيد السيد حسن نصر الله
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الشيخ قاسم: الاتفاق تم تحت سقف السيادة اللبنانية
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الشيخ قاسم: نظرتنا للجيش اللبناني أنه جيش وطني قيادة وأفرادا
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الشيخ قاسم: التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عالي المستوى