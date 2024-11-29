فيديوهات تدحض رواية التكفيريين عن حلب

العالم-سوريا

وتزامنا مع تأكيد الجيش السوري على إيقاع خسائر فادحة بالإرهابيين وإلحاق أضرار كبيرة بهم في مدينة حلب، زعمت وسائل اعلام تابعة للجماعات الارهابية أنهم وصلوا إلى وسط المدينة باحتلالهم بعض الأحياء الغربية.

KM

ذلك، في وقت زعمت فيه وسائل إعلام تابعة لهذه المجموعات المنحرفة، التقدم في بعض المحاور في حلب وإدلب.

وفي آخر الأخبار التي نشرتها شبكة الجزيرة، أعلنت ان المجموعات الإرهابية سيطرت على سبعة أحياء غرب مدينة حلب، ووصلت إلى وسط المدينة، فيما أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بياناً أعلنت فيه وقوع خسائر بشرية وأضرار كبيرة في صفوف المجموعات الإرهابية في حلب وإدلب ومحيطها.