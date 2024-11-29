احتدام القتال بين الجيش السوري والجماعات الارهابية في حلب وادلب

العالم - بانوراما

واستهدف الطيران الحربي السوري الروسي تجمعات ومقرات المسلحين بمحيط بلدة الأتارب، ودمر مقر ما يسمى القوة المشتركة للمسلحين في مدينة مارع بريف حلب الشمالي. واستعاد الجيش السوري السيطرة على بلدة خان العسل وعلى عدد من النقاط بينها قريتا باشنطرة وبشقاتين في ريف حلب الغربي. في المواقف حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي من عودة الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا. واعتبر بقائي تحركات الجماعات الإرهابية في سوريا جزءا من المخطط الشرير للكيان الاسرائيلي واميركا لزعزعة الامن في منطقة غرب آسيا.

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