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احتدام القتال بين الجيش السوري والجماعات الارهابية في حلب وادلب

احتدام القتال بين الجيش السوري والجماعات الارهابية في حلب وادلب
الجمعة ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه، شن الجيش السوري هجوما مضادا على الجماعات الارهابية بريفي حلب وادلب بعد تمهيد ناري عنيف استمر لساعات، فيما اكدت مصادر روسية مقتل نحو اربعمئة ارهابي غالبيتهم اجانب.

العالم - بانوراما

واستهدف الطيران الحربي السوري الروسي تجمعات ومقرات المسلحين بمحيط بلدة الأتارب، ودمر مقر ما يسمى القوة المشتركة للمسلحين في مدينة مارع بريف حلب الشمالي. واستعاد الجيش السوري السيطرة على بلدة خان العسل وعلى عدد من النقاط بينها قريتا باشنطرة وبشقاتين في ريف حلب الغربي. في المواقف حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي من عودة الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا. واعتبر بقائي تحركات الجماعات الإرهابية في سوريا جزءا من المخطط الشرير للكيان الاسرائيلي واميركا لزعزعة الامن في منطقة غرب آسيا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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