قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
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قوات الاحتلال تفرض طوقا أمنيا في موقع عملية حوسان غربي بيت لحم
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مقاوم يطلق النار على مركبة لحرس الحدود الاسرائيلي في بيت لحم
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مقاوم يطلق النار على مركبة لحرس الحدود الإسرائيلي في بيت لحم
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الصحة اللبنانية: حصيلة العدوان الاسرائيلي بلغت 3961 شهيدا و16520 جريحا
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الجيش السوري يواصل تصديه لهجمات التنظيمات الارهابية على جميع المحاور
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المشاط: نؤكد لاخواننا في غزة أن موقفنا مستمر ولن نتراجع عنه ونحن معكم
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المشاط: أي محاولة للتصعيد ضد بلادنا نواجهها بتصعيد أكبر ورد أقوى
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المشاط: نبارك لحزب الله والشعب اللبناني الشقيق الانتصار الالهي
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المشاط: نبارك لحزب الله والشعب اللبناني الشقيق الانتصار الإلهي
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المشاط: نؤكد لإخواننا في غزة أن موقفنا مستمر ولن نتراجع عنه ونحن معكم