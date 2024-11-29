الاخبارية: لا صحة لما تروجه القنوات المضللة حول حقيقة الاوضاع الميدانية بحلب

العالم - سوريا

واعلن مراسلو الاخبارية في حلب انه لا صحة لما تروجه القنوات المضللة حول حقيقة الاوضاع الميدانية في حلب مشددين على ضرورة توخي الحذر وعدم الالتفات لكل ما يقوم الارهابيون بنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واكدوا ان قوات الجيش العربي السوري تواصل تصديها لهجمات التنظيمات الارهابية على جميع المحاور.

وتابعوا ان الجيش العربي السوري يخوض معارك ضارية مع مجاميع كبيرة من التنظيمات الارهابية.

وقال مراسلو قناة الاخبارية في حلب ان التنظيمات الارهابية تقوم بحملة اعلامية تضليلية كبيرة بالتزامن الهجوم الإرهابي.

واضافوا ان الضخ الاعلامي الكبير على وسائل التواصل الذي تقوم به التنظيمات الارهابية وأدواتها لا يعكس حقيقة الامور على الارض.