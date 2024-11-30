قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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قصف مدفعي اسرائيلي على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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الطيران الحربي السوري يشن غارات على مواقع المسلحين بريف حلب الشمالي
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شهداء ومصابون بقصف الاحتلال منزلا في حي الرمال بمدينة غزة
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غارتان للاحتلال على مشروع بيت لاهيا ومحيط نادي الخدمات بمخيم جباليا
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مصدر عسكري: السلطات السورية تغلق مطار حلب وتلغي جميع الرحلات
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قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف قرب دوار الشيخ زايد شمالي قطاع غزة
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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال منزلا في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة
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مصابون بقصف الاحتلال شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة
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مصادر فلسطينية: غارة إسرائيلية عنيفة على مدينة غزة
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إعلام الاحتلال: 71% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب في غزة