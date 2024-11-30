ترامب يريد رؤية وقف اطلاق النار بغزة قبل توليه منصبه

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وقال السيناتور غراهام، أمس الجمعة، إن "ترامب يرغب في إبرام اتفاق لوقف النار في غزة وتبادل الأسرى، قبل توليه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير المقبل".

وأشار غراهام المقرب من ترامب، إلى أن الأخير "يريد عقد اتفاق للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك قبل توليه السلطة".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,363 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,070 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.